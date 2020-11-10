Euro
9.71
Dolar
8.22
BIST 100
1,240.18
Altın
1,877.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde dün saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 26 terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi -VTR
logo
Politika, Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi politikamızın esası büyüme-istihdamın artırılması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti. Elvan, "Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık, Seval Ocak Adıyaman,Ertuğrul Subaşı   | 10.11.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi politikamızın esası büyüme-istihdamın artırılması Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

TBMM

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek, büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız." dedi.

Elvan, "Enflasyonla mücadele sürecini kararlı şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak, kamu finansmanının kalitesini artıracağız." ifadelerini kullandı. 

Bakan Elvan, "Vatandaşın üreterek gelir elde ettiği ortamı tesis edecek, Kovid-19'un etkilerini gidermek için sosyal programları sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır." ifadelerini kullanan Elvan şunları kaydetti:

"Makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız."

Elvan sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Ekonomi politikamızın esası, büyüme-istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlarda şeffaf, hesap verebilir politikaların uygulanmasıdır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moskova'da Kovid-19 tedbirleri yeniden getirildi
Bartın'da 103 yaşındaki Cafer dede Kovid-19'u yendi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye 'kentleri en az 15 gün karantinaya alın' çağrısı
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Barış müzakerelerinin güçlü ismi FKÖ Genel Sekreteri Ureykat koronavirüse yenik düştü

Benzer haberler

TÜSİAD'dan Bakan Elvan ve TCMB Başkanı Ağbal'a tebrik

TÜSİAD'dan Bakan Elvan ve TCMB Başkanı Ağbal'a tebrik

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: Ekonomi politikamızın esası büyüme-istihdamın artırılması

Lütfi Elvan: Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Lütfi Elvan'a 'hayırlı olsun' mesajı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Lütfi Elvan'a 'hayırlı olsun' mesajı
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı