Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.08
Dolar
5.33
BIST 100
104,103.30
Altın
1,313.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi 4. toplantısını gerçekleştirdik. Piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık." dedi.

Merve Özlem Çakır  | 01.03.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Yeni finansal mimari çalışmaları ele aldık

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) 4. toplantısını gerçekleştirerek piyasalardaki likidite ve kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, FİKKO'nun 4. toplantısını yaptıklarını belirterek, piyasalardaki likidite ile kredi büyümesine ilişkin gelişmeleri, yeni finansal mimari çalışmalarını ve ikinci çeyrekte başlatacakları yapısal düzenlemeler başta olmak üzere çok sayıda konuyu değerlendirdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Netanyahu’nun yargılanması İsrail genel seçimlerini ne kadar etkiler?
Ömer el-Beşir'in tedbirleri Sudan'da gerilimi azaltabilecek mi?
Doğu Akdeniz kimin mavi vatanı
Doları körükleyen küresel kıskaç
Küreselleşmenin cenaze töreni: 55. Münih Güvenlik Konferansı