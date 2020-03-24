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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız." dedi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 24.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Üniversite hastanelerinde de performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, üniversite hastanelerindeki çalışanlara da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacaklarını belirterek, bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs ile mücadelede "kahraman" sağlık çalışanlarının taleplerinin öncelikleri olduğuna dikkati çekerek, "Üniversite hastanelerimizdeki çalışanlarımıza da performans ödemelerini 3 ay tavandan yapacağız. Bu kapsamda 1,2 milyar liralık bir ek destek sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Albayrak, dün de Sağlık Bakanlığının talebi doğrultusunda tüm sağlık çalışanlarının performans ödemelerinin 3 ay üst tavandan yapılacağını ve bu kapsamda 4,5 milyar lira ek kaynak ayrıldığını kaydetmişti.

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