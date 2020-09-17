Euro
8.93
Dolar
7.56
BIST 100
1,105.36
Altın
1,941.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, videokonferans yöntemiyle katıldığı "İhracatın Metalik Yıldızları Ödül Töreni"nde konuşuyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da “Bisikletli Ulaşım Fikir ve Proje Uygulama Yarışması Ödül Töreni”ne katılıyor
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan 19,4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 17.09.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor Fotoğraf: Halil Sağırkaya/AA

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sektördeki büyümeye işaret eden Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3,7 milyar dolardan 19,4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366 bin 658 tondan 1 milyon 201 bin 469 tona yükseldi." ifadesini kullandı.

Albayrak, paylaşımında, "Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da yüzde 2,7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." bilgisine yer verdi.

Bakan Albayrak'ın paylaşımında tarım sektöründeki gelişmelere ilişkin bir video da yer aldı. Buradaki bilgilere göre, son 10 yılda Türkiye'de yüzde 2,7 olan tarım sektörünün büyüme hızı OECD ülkelerinde yüzde 1,3, AB ülkelerinde ise 0,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'deki beyaz et üretimi 2003'te 905 bin 220 ton iken geçen yıl sonu itibarıyla 2 milyon 198 bin 90 tona çıktı. 1 milyon 201 bin 469 ton olan kırmızı et üretiminde, büyükbaş et üretimindeki artış öne çıktı. Buna göre büyükbaş et üretimi 292 bin 164 tondan 1 milyon 75 bin 552 tona ulaştı.

Ülkedeki tarımsal alet ve makine varlığı da bu dönemde önemli ölçüde artış gösterdi. Traktör sayısı 997 bin 620'den 1 milyon 354 bin 912'ye yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 201 bin 403'e yükseldi
84 yaşındaki anne ile 55 yaşındaki oğlu koronavirüsü yendi
İngiltere'nin kuzeyinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle yeni kısıtlamalar uygulanacak
Bakan Koca: Kovid-19 aşının güvenilirliği ve dağıtımında DSÖ'ye çok önemli görevler düşmekte
Hacettepe Üniversitesinden Türkiye'deki ilk Kovid-19 aşı denemeleri açıklaması: Türkiye'de 13 bin kişi hedefliyoruz

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teriyle büyüyor

Bakan Albayrak'tan Türk Reasürans AŞ'ye kuruluş yıl dönümü kutlaması

Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

ANTBİRLİK susam alım fiyatını 16, yer fıstığını 10 lira olarak açıkladı

ANTBİRLİK susam alım fiyatını 16, yer fıstığını 10 lira olarak açıkladı
OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor

OECD: Kovid-19 nedeniyle ekonomide belirsizlik yüksek kalmaya devam ediyor

Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş araziler üretime kazandırılıyor

Tarım vasfını kaybetmeye yüz tutmuş araziler üretime kazandırılıyor