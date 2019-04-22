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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz." dedi.

Enes Duran   | 22.04.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Söz verdiğimiz politikaları hayata geçiriyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini belirterek, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen Devlet İç Borçlanma Senedi verilmesi sürecini tamamladık." ifadesini kullandı.

Albayrak, Bakanlıktan bugün duyurulan Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracına ilişkin, Twitter hesabı üzerinden değerlendirmede bulundu.

Yapısal Dönüşüm Adımları ile söz verdikleri politikaları hayata geçirdiklerini kaydeden Albayrak, "Kamu bankalarımıza, sermayelerini güçlendirmek için 3,7 milyar avro ikrazen DİBS verilmesi sürecini tamamladık. Ekonomimizi arzu ettiğimiz seviyeye taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." mesajını paylaştı.


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