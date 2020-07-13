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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi verileriyle ilgili, "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.07.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığını belirterek, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 arttı." ifadesini kullandı

Bakan Albayrak, Twitter hesabından, mayıs ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sanayide çarkların yeniden hızlanmaya başladığına dikkati çeken Albayrak, "Sanayi üretimimiz mayısta aylık bazda yüzde 17,4 oranında arttı. Ayrıca sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de yüzde 12,5 yükseldi. Her iki endekste de 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." paylaşımında bulundu.

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