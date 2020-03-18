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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir." dedi.

Enes Duran   | 18.03.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.

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