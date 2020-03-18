Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Piyasaların likidite ve finansman endişesini büyük oranda rahatlatıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "100 milyar liralık mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. Zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paketler, yeni adımlar da devreye girebilecektir. Süreci en doğru şekilde yönetip, ekonomik açıdan süreçten en avantajlı çıkan ülkeler arasında yer alacağız." dedi.
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Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile istihdamı korumak, reel sektörümüzü ve esnafımızı desteklemek için gerekli adımları devreye alıyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 18, 2020
100 milyar TL’lik mali desteğin yanında piyasaların likidite ve finansman endişesini de büyük oranda rahatlatıyoruz. pic.twitter.com/H77ujbkC3U