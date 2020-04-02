Euro
7.30
Dolar
6.65
BIST 100
89,182.75
Altın
1,590.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Kur'an kursu öğreticilerinin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 02.04.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları tedbirleri hatırlattı.

Bu süreçte mağduriyet yaşayan ya da belirsizliğe düşen vatandaşların taleplerini yerine getirmeyi sürdürdüklerini vurgulayan Albayrak, "Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, dün de ücretli öğretmenler ve usta öğreticilerin ek ders ücreti ödemelerini bu süreç boyunca yapmaya devam edeceklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de sağlık çalışanlarının 'hayati kararlar' almaya zorlanabileceği öngörüldü
Kovid-19 ile mücadelede 88 ülke Türkiye'den ekipman desteği talep etti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Romalı futbolcu Mert Çetin İtalya'daki karantinayı değerlendirdi
Kovid-19 tedbirleri kapsamında 'kağıt reçeteler' asgari düzeyde yazılacak

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Kur'an kursu öğreticilerinin de ek ders ücreti ödemelerini yapacağız

Bakan Albayrak'tan ücretli öğretmen ve usta öğreticilere ek ders ücreti açıklaması

Bakan Albayrak: İşini, gelirini kaybeden vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için var gücümüzle uğraşacağız

Bakan Albayrak: Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk

Bakan Albayrak: Kovid-19’un küresel ticaret ve finans sistemi için oluşturduğu mevcut tablodan çıkış yollarını konuştuk
Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip

Hazine ve Maliye Bakanlığından fırsatçı firmalara yakın takip
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan bankalara 'dayanışma taahhüdü' mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'tan bankalara 'dayanışma taahhüdü' mesajı