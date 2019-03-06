Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İş Dünyası Buluşması kapsamında "Adım Adım Ekonomi Kocaeli" programına katıldı.

Bakan Albayrak, burada yaptığı konuşmada, "Ocak ayında KOBİ'lerimiz için devreye aldığımız 20 milyar TL'lik hazine destekli paketin ardından geçtiğimiz hafta da ikinci bir paketi devreye aldık. Gelen yoğun talep üzerine bankalarımızın aldığı kararla ciro ve faaliyet alanına göre 1,5 milyon TL olan azami limiti de 5 milyon TL'ye çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Albayrak, şöyle devam etti:

"Şirketlerin iflastan kaçınmak ve borçlarını ödeyebilmek üzere başlattığı konkordato süreci, bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde tersine dönmeye hızlı bir şekilde başladı ve konkordatoda da 'dengelenme' süreci başladı."

"Yıllık cari işlemler açığı 27,6 milyar dolara geriledi"

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) öngördüğümüz dış dengelenme süreci çerçevesinde şimdiden önemli çok ciddi bir mesafe alındığını belirten Albayrak, "Mayıs ayında geçen yıl, 58,1 milyar dolarla zirve yapan yıllık cari işlemler açığı, 2018 sonu itibarıyla YEP hedefinin bile altında gerçekleşerek 27,6 milyar dolar seviyesine geriledi." diye konuştu.

Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde ekonomimizde yaşadığımız dengelenme sürecinin önemli bir ayağı da iç dengelenmede, yani enflasyon oranında kaydedilen başarıdır."

"48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı"

Konkordato sürecine ilişkin bilgiler veren Albayrak, "Yüzlerce firmayla müzakereler tamamlandı. Birçok firmanın kredileri yapılandırıldı. Bu süreçte 48 firmanın feragatla konkordatodan çıkması sağlandı. Feragat ve yapılandırmanın tamamının etkisiyle toplamda 318 firma konkordatodan çıktı." dedi.

Bakan Albayrak, Ocak ve Şubat 2019'da yeni konkordato müracaatlarında yaşanan yarıdan fazla azalmanın ekonomideki sinyaller açısından önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu aylar ayrıca bankaların kredi yapılandırma çalışmaları sayesinde hem girişler azaldı hem konkordatodan çıkışlar hızlandı. İşte şu süreç bile, ekonomide arzu edilen dengelenmenin ne kadar ayakları yere basan bir sağlamlıkta ilerlediğini gösteriyor."

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yeni Ekonomik Programı (YEP) öngörüldüğü şekilde sürdürülmektedir, koşullara göre esneklik sağlayacak şekilde programımızın temel ilkelerinden, finansal disiplinden, dengelenme sürecinden asla vazgeçilmemektedir."