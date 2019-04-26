Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İstanbul Finans Merkezi'ni en kısa sürede ülkeye kazandıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız. pic.twitter.com/Y1125F0WsE— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 26 Nisan 2019
Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.
Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.