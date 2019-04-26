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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İstanbul Finans Merkezi'ni en kısa sürede ülkeye kazandıracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 26.04.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İstanbul Finans Merkezi'ni en kısa sürede ülkeye kazandıracağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkeye kazandıracaklarını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte, ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Albayrak, "İstanbul'a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız." ifadesini kullandı.

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