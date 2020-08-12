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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İkinci çeyrek pozitif olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 12.08.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İkinci çeyrek pozitif olacak

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.

Albayrak, kur gelişmelerine ilişkin, "Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az." diye konuştu.

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