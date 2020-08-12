Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İkinci çeyrek pozitif olacak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türkiye 2. çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. İkinci çeyrek pozitif olacak." dedi.
Albayrak, kur gelişmelerine ilişkin, "Küresel sermaye hareketi kaynaklı süreçlerden Türkiye her ülke kadar etkileniyor, eskisine göre bu etkilenme çok daha az." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.