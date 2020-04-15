Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Hiçbir uluslararası kurumdan destek talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, temel ihtiyaçları için 2,1 milyon kişiye 12,1 milyar, esnaf için 6 milyar 737 milyon lira kaynak tahsis edildiğini belirterek, "Hiçbir uluslararası kurumdan destek talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz." dedi.
Ankara
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'da yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunduk.#BizBizeYeterizTürkiyem #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/z7KHZkA2k6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 15, 2020
Albayrak, şunları kaydetti:
"Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz. Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.