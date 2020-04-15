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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Hiçbir uluslararası kurumdan destek talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, temel ihtiyaçları için 2,1 milyon kişiye 12,1 milyar, esnaf için 6 milyar 737 milyon lira kaynak tahsis edildiğini belirterek, "Hiçbir uluslararası kurumdan destek talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.04.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Hiçbir uluslararası kurumdan destek talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'da yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Albayrak, şunları kaydetti:

"Özel bankaların mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkardığını duyuyoruz. Bunun üzerine gideceğiz. Temel ihtiyaçları için 2,1 milyon vatandaşımıza 12,1 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımız için tahsis edilen toplam finansman rakamı, Paraf Kart ile birlikte toplam 6 milyar 737 milyon lira oldu. İş'e Devam desteğiyle sanayicimize 36 milyar 326 milyon lira kaynak tahsis ettik. Hiçbir uluslararası kurum ya da kuruluştan destek ya da yardım talebinde bulunmadan süreci yönetiyoruz."

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