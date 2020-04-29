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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın tanıtımında konuşuyor
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, daha sert ve net tedbirler alacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 29.04.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, daha sert ve net tedbirler alacağız

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.

Bakan Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı.

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