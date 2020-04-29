Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Fırsatçılara söylüyorum, daha sert ve net tedbirler alacağız
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dijital Tarım Pazarı”nın online tanıtımında konuştu.
Bakan Albayrak, "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." ifadelerini kullandı.
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