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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyonda 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, enflasyon beklentisine ilişkin, "Uygulayacağımız yapısal tedbirler ve baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz." dedi.

Tuğba Yardımcı   | 19.03.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Enflasyonda 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz

Trabzon

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzon’da “Adım Adım Ekonomi” programında katıldı.

Albayrak, şöyle konuştu:

"(Enflasyon) Önümüzdeki dönemde mevsimsel koşulların gıda üretimini destekleyici hale gelmesi, fiyatlardaki katılıkların giderilmesine yönelik uygulayacağımız yapısal tedbirler neticesinde ve en önemlisi baz etkinin de etkisiyle bu eylül ayı gibi 2019 yılında tek haneli rakamları göreceğiz."

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