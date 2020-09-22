Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu.Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi.
Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 22, 2020
Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah. pic.twitter.com/37THt7KMd2
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.