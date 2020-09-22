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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi. Tüketici güveni yüzde 3,2 artarak 82 oldu.Yılı tahminlerden iyi noktada tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 22.09.2020
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomi 3. çeyrek için güçlü yükseliş mesajı verdi

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, eylül ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. 

Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustosa göre tüketici güven endeksi yüzde 3,2 artarak 82 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

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