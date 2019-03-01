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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor. Merkez Bankasının brüt rezervleri 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktı." dedi.

Merve Özlem Çakır  | 01.03.2019
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Dengelenme dönemi etkisini her alanda gösteriyor

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dengelenme döneminin etkisinin her alanda görüldüğünü belirterek, Merkez Bankasının brüt rezervlerinin 100 milyar dolar seviyesini aştığını bildirdi.

Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dengelenme döneminin etkisini her alanda gösterdiğini ifade ederek, Merkez Bankasının altın dahil brüt uluslararası rezervlerinin, son 6 aylık dönemde 16 milyar dolar artarak 100 milyar dolar seviyesinin üzerine çıktığını kaydetti.

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