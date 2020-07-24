Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bizi sindirmeyi amaçlayan girişimlere karşı duruşumuzdan geri adım atmadık
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD'de Halkbank'tan aleyhine açılan davaya ilişkin, "Bizi sindirmeyi amaçlayan siyasi ve ekonomik girişimlere karşı asla duruşumuzdan geri adım atmadık." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Halkbank aleyhine ABD'de açılan davaya ilişkin, "Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor." değerlendirmesinde bulundu.
https://t.co/ma3Lxm4eSD pic.twitter.com/dFrKf62PbV— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 24, 2020
Albayrak, Halkbank'a karşı, ABD'nin New York Bölge Mahkemesi nezdinde, hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldığına işaret ederek, "Ne Halkbank ne de başka bir kurumumuz, ekonomik tam bağımsızlık hedefi ile çıktığımız bu yolda attığı adımlardan bir nebze geri durmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdüreceğini vurgulayan Albayrak, şunları kaydetti:
"Türkiye, bölgesinde gerçekleştirdiği terör operasyonlarından Doğu Akdeniz’de hakları için verdiği mücadeleye, Libya’da meşru hükümet ile iş birliğinden ekonomide tam bağımsızlık hedeflerine kadar izlediği uluslararası hukuk çerçevesindeki tüm politikalarını kararlılıkla ve korkusuzca sonuna kadar sürdürecektir."
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