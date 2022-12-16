Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri değerlendirdiklerini bildirdi.
Ankara
Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.
Bugün, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelerek sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde ele aldık. pic.twitter.com/PbNJ7HGBz9— MAHMUT GÜRCAN 🇹🇷 (@mahmutgurcan) December 16, 2022
Sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Gürcan, "Toplantı kapsamında ilaç sektöründeki temsilciler, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekerek sektöre sundukları güçlü katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini ilettiler." ifadelerini kullandı.
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