Dolar
18.65
Euro
19.84
Altın
1,784.82
ETH/USDT
1,214.00
BTC/USDT
17,031.00
BIST 100
5,195.94
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Levent'te bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Bölüğü ve Muhafız Alayı Bandosu, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde nöbet değişimi töreni ve bando konseri icra ediyor.
logo
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 16.12.2022
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Ankara

Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilaç sektöründe faaliyet gösteren iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

Sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla son dönemde devreye alınan düzenlemeleri kapsamlı bir şekilde değerlendirdiklerini belirten Gürcan, "Toplantı kapsamında ilaç sektöründeki temsilciler, şubat ayında yapılması planlanan ilaç fiyatı düzenlemesini öne çekerek sektöre sundukları güçlü katkılardan ötürü Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Nureddin Nebati'ye teşekkürlerini ilettiler." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Thodex'in kurucusu Özer'in Türkiye'ye iade süreciyle ilgili duruşma 20 Aralık’a ertelendi
Cuma hutbesinin konusu "kız çocuklarının evliliğe zorlanması" ve "çocuk istismarı" oldu
Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin ortak bildiri
Eski 2. Ordu Komutanı Huduti darbe girişimine ilişkin davada 12,5 yıl hapse çarptırıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bugün Türkiye'nin en büyük ve en güçlü markası Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'dır

Benzer haberler

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan ilaç sektörü temsilcileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü

Eczanelerde ilaç temini sorununun çözümü için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşı Korgeneral Drammeh ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Gambiyalı mevkidaşı Korgeneral Drammeh ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi
Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda toplanacak

Sağlık Bakanı Koca: SMA Bilim Kurulu önümüzdeki haftalarda toplanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet