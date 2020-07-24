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Ekonomi

Hazine dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsi devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.07.2020
Hazine dolar cinsi DİBS ve kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 29 Temmuz 2020 valör tarihli dolar cinsi sabit kuponlu DİBS ile dolar cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı yapılacak.

DİBS ve kira sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemiyle gerçekleştirilecek ve talepler 28 Temmuz saat 14.00'e kadar Bakanlığa iletilecek.

Asgari talep tutarı nominal 10 bin dolar olacak ve senetler 1000 ABD Doları ve katları şeklinde ihraç edilecek.

DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç tutarları bilgisi 28 Temmuz Salı günü Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla bildirilecek. Bankaların ihraç karşılığında valör günü yatırması gereken tutarların, 29 Temmuz Çarşamba günü en geç saat 13.30'a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına aktarılması gerekiyor.

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