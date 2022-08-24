Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi
Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerine yer verdi.
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Teslimatlarımıza devam ediyoruz.— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 24, 2022
3 adet #AKINCI TİHA’yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. 🇹🇷✈️
Semalarımızda hür ve özgür…
➡️ @BaykarTech #İstiklâlveİstikbâlimizİçin pic.twitter.com/Em0waTSTgQ