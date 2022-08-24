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Ekonomi

Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi

Hava Kuvvetleri Komutanlığına, Baykar Teknoloji tarafından üretilen 3 Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA (TİHA) teslim edildi.

Göksel Yıldırım   | 24.08.2022
Hava Kuvvetlerine 3 Bayraktar Akıncı TİHA teslim edildi

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Teslimatlarımıza devam ediyoruz. 3 adet Akıncı TİHA'yı Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ettik. Hayırlı olsun. Semalarımızda hür ve özgür." ifadelerine yer verdi.

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