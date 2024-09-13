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Ekonomi

Hatay'da çiftçilik yapan avukat kurduğu kooperatifle depremzede kadınlara destek oluyor

Çiftçilikle uğraşmak için İstanbul'dan memleketi Hatay'a dönen 2 çocuk annesi avukat Nurhak Kar Öksüz, kurduğu kooperatifte kadınlarla üretim yapıyor.

Lale Köklü Karagöz  | 13.09.2024 - Güncelleme : 13.09.2024
Hatay'da çiftçilik yapan avukat kurduğu kooperatifle depremzede kadınlara destek oluyor Fotoğraf: Lale Köklü Karagöz/AA

Hatay

Hatay'dan üniversite eğitimi için gittiği İstanbul'da mezuniyetinin ardından avukatlık yapan 44 yaşındaki Nurhak Kar Öksüz, yıllarca memleket özlemi çekerek ata topraklarında çiftçilik yapma hayali kurdu.

Hayalini gerçekleştirmek için 2018'de İstanbul'daki hayatını geride bırakarak memleketine dönen Öksüz, mesleği avukatlığın yanı sıra eşinin 4 dönümlük arazisinde çiftçilikle uğraşmaya başladı.

Aldığı eğitimlerle ilaçsız tarım modelini benimseyerek zeytin, biber, domates, fasulye ve narenciye yetiştiren Öksüz, ürünleri işlemek ve dayanışma sağlamak için Akdeniz Kadın Kooperatifini kurdu.

Öksüz, kooperatif bünyesindeki 20 kadınla sabahın erken saatlerinde şalvarını giyip bahçesindeki ürünleri topladıktan sonra adliyedeki duruşmalarına katılıyor.

Adliye ve bahçesindeki işlerinin ardından Öksüz, Türkiye Yüzyılı Prefabrik Çarşısı'ndaki kooperatifte, kadınlarla yetiştirdiği ürünleri işliyor, aynı zamanda deri çanta, şapka, cüzdan, takı gibi eşyalar yapıyor.

Kooperatif bünyesindeki kadınlar ise Öksüz sayesinde hem kazanç elde ediyor hem de depremin oluşturduğu olumsuz psikolojiden uzaklaşıyor.

Akdeniz Kadın Kooperatifi Başkanı Öksüz, AA muhabirine, 20 yıl İstanbul'da yaşadığını ve metropol hayatının kendisini bıktırdığını anlattı.

Her zaman toprağa ve toprağı işlemeye özlem olduğunu, bu nedenle memlekete dönmeye karar verdiğini belirten Öksüz, şöyle konuştu:

"Buraya geldiğimde ilk önce babamın bahçesini ekmeye başladım, sonra eğitimler alıp eşime ait 4 dönümlük arazide bu işi daha bilinçli sürdürdüm. Ardından kadınlarla toplandık, hep beraber bu toprağı gelip ekmeye başladık. Ardından 'Bir kooperatif kuralım.' dedik çünkü üretiyoruz ama artık satış da olması gerekiyor. Ürettiklerimizi öncelikle avukat arkadaşlarıma, İstanbul'a kolilerle yollamaya başladım."

Öksüz, kooperatifi kurduktan bir ay sonra 6 Şubat 2023'teki depremlerin meydana geldiğini ve bu süreçte biraz sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

Valiliğin kendilerine prefabrik çarşıda yer tahsis etmesiyle yeniden çalışmalara başladıklarını belirten Öksüz, şu anda üretim yaparak kadınların kazanç sağlamasına katkı sağladıklarını söyledi.

Önce tarlaya, sonra adliyeye, ardından kooperatife yetişiyor

Asıl mesleği avukatlığın yanında hem çiftçiliği hem de kooperatif çalışmalarını uyum içerisinde sürdürdüğünü anlatan Öksüz, şunları kaydetti:

"Bahçe bakım işleri güneş doğmadan başlıyor, önce bahçeme geliyorum, tarlamda yabani otlarımı ayıklıyorum, sulamamı yapıyorum, ardından kıyafetimi güzel bir şekilde giyinip adliyeye gidiyorum. Orada işlerim bitince bahçeye dönüyorum ya da kooperatife geçiyorum. İstanbul'dan depremden sonra iş teklifleri de geldi ama kadınlara verdiğim bir söz vardı, kadınlarımızla birlikte kalkınacağız, üreteceğiz."

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