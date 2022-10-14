Dolar
18.59
Euro
18.13
Altın
1,649.79
ETH/USDT
1,315.00
BTC/USDT
19,455.00
BIST 100
3,617.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan rekor tır çıkışı

Edirne Valisi Kürşat Kırbıyık, dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda tır çıkış sayısıyla rekor kırıldığını ifade etti.

Salih Baran   | 14.10.2022
Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan rekor tır çıkışı

Edirne

Kırbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041 tır çıkışı gerçekleştiğini belirtti.

Söz konusu sayının Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın açıldığı günden bu zamana kadarki en yüksek sayı olduğunu belirten Kırbıyık, "13 Ekim Perşembe günü Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan 1041, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 1307 tırın çıkış işlemleri gerçekleştirildi. Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda açıldığı günden itibaren en yüksek tır çıkışına imza atılarak rekor kırıldı." ifadelerini kullandı.

Kırbıyık, kararlı takipleri için Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği, gümrük personeli ve Bulgaristan hudut makamlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan rekor tır çıkışı

Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan rekor tır çıkışı

Bulgaristan’da yeni parlamentodan zorlu bir koalisyon formülü bekleniyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik tır kuyruğu oluştu

Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine "kurumsal ırkçılık" eleştirisi

Avrupa Parlamentosundan Hollanda ve AB yönetimine "kurumsal ırkçılık" eleştirisi
Bölgesel çekişmeler kıskacında Bulgaristan seçimleri

Bölgesel çekişmeler kıskacında Bulgaristan seçimleri
Bulgaristan’da erken genel seçimin ardından parlamentoya 7 parti girdi

Bulgaristan’da erken genel seçimin ardından parlamentoya 7 parti girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet