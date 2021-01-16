Euro
9.01
Dolar
7.47
BIST 100
1,524.49
Altın
1,826.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Mustafa Çalkaya   | 16.01.2021
Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

Ankara

İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ticari amaçlı hamsi avcılığını, 8-18 Ocak döneminde 10 gün süreyle İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde durdurmuştu. Bu süre içinde Genel Müdürlük tarafından yürütülen araştırma, inceleme ve gözlemlerle başta bilim insanları olmak üzere, birçok balıkçı, balıkçılık örgütleri ve sektörün diğer paydaşlarıyla gerçekleştirilen istişareler sonucu yeniden bir değerlendirme yapıldı.

Bu değerlendirmeye göre, Karadeniz'in ülke karasularında bulunan hamsilerin halen büyük bir bölümünün avlanabilir asgari boy uzunluğunun altında olduğu ve et veriminde bir artış görülmediği belirlendi. Ayrıca mevcut hamsi sürüleri haricinde asgari avlanabilir boy uzunluğu ve et verimi kriterlerine uygun başka sürü girişi de olmadı.

Bu nedenle, İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulma kararının süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı.

Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.

Vatandaşlar buralardan kurallara göre avlanmış veya daha önceden yakalanarak, soğuk hava depolarında muhafaza edilen hamsileri tüketebilecek.

Hamsi başta olmak üzere denizlerde, karaya çıkış noktalarında, toptan ve perakende satış yerlerinde gerekli kontroller yapılarak, yasal boy limitinin altında balık satışına izin verilmeyecek.

Mevcut durum izlenerek, herhangi bir düzelme olmadığı takdirde kısıtlamaya 10 gün daha devam edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 94 milyon 315 bini geçti
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi: 3 haftada 92 bin Amerikalı Kovid-19'dan ölebilir
Pfizer ve BioNTech Avrupa'ya aşı tedarikini geçici süre azaltacak
ABD'de Kovid-19'a karşı aşılamada 'öncelik' tartışmaları sürüyor
Dünya Sağlık Örgütü uluslararası seyahatlerde 'aşı pasaportu şartı' getirilmemesini tavsiye etti

Benzer haberler

Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

Hamsi avcılığı için kısmi durdurma kararı 28 Ocak'a kadar uzatıldı

Bakan Pakdemirli: Hamside av yasağı süresi 10 gün daha uzayabilir

Turunçgillerde ihracat artışı için 'üretim sezonunun uzatılması' önerisi

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak

Arıcılık, ipek böcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğine hibe desteğine başvuru için son gün 22 Ocak
İstanbullular 2020'de en çok hamsi ve palamut tüketti

İstanbullular 2020'de en çok hamsi ve palamut tüketti
Karadeniz'de hamsi avının kısmen durdurulması Trabzon'da balığın fiyatını artırdı

Karadeniz'de hamsi avının kısmen durdurulması Trabzon'da balığın fiyatını artırdı