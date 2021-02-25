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Ekonomi

Halkbank'ın finansman desteği turizmcilere 'can suyu' olacak

2021 yılı ikinci yarısı için kısıtlı bir turizm hareketliliği beklendiği vurgusu yapılırken, acentelera sağlanan bu desteğin sevindirici olduğu kaydedildi.

Sergen Sezgin   | 25.02.2021
Halkbank'ın finansman desteği turizmcilere 'can suyu' olacak

Bursa

Halkbank'ın Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi acentelere ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere finansman desteği sağlayacağını açıklaması, turizmciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'daki acentelerin çatı kuruluşlarının yetkilileri, 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin liraya kadar finansman desteğini kapsayan "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentelerine Destek Paketi"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saraçoğlu, yaklaşık 1 yıldır yaşanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Kendilerinin de salgından etkilendiklerini belirten Saraçoğlu, nitelikli iş gücünü kaybetmemek amacıyla kısa çalışma ödeneğinden istifade ederek evden çalıştıklarını dile getirdi.

Sabit ödemelerin yapılabilmesi bakımından Halkbank'ın sunduğu desteğin acenteler için çok önemli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"2021 yılı ikinci yarısı için kısıtlı da olsa bir turizm hareketliliği bekliyoruz. Bu sürece kadar ayakta kalma mücadelesi veren acentelerimize sağlanan destek sevindiricidir. Üyelerimiz için adeta can suyu oldu. Kredi destek paketinden yararlanmak için detay ve şartları üyelerimizle paylaştık. Üyelerimizin aldığı yarayı pansuman edecek bu desteğin hayırlı olmasını dilerim."

"Ne kadar finansal destek alınırsa süreç o kadar sorunsuz atlatılabilir"

TÜRSAB Çanakkale-Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik de destek paketinin kendileri için kıymetli olduğunu ifade etti.

Önlerinde 6 aylık bir hazırlık süreci olduğunu dile getiren Çelik, akabinde sektörde bir hareketlenme beklediklerini söyledi.

Ne kadar finansal destek alınırsa sürecin o kadar sorunsuz atlatılacağını belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu protokol ve finansal destek, ülkemizde sayısı yaklaşık 12 bin olan acentelerimizi memnun etmiştir. Son 1 yıllık süreçte finansal sicillerin bozulması seyahat acentelerinin iş kaybından kaynaklıdır. Ayrıca bu desteğin firmanın var olan limitlerinin içinde değil ekstra limit olarak değerlendirilmesi hayati önem taşımaktadır. Cari açığın kapanmasında ve ülkeye döviz girişinde başrolü oynayan seyahat acentelerine finansal desteklerin bu zor süreçte artarak devam etmesini bekliyoruz."

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