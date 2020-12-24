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Ekonomi

Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 128 bin 88,36 lira oldu.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 24.12.2020
Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi

Ankara

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11) artırılarak 128 bin 88,36 liraya yükseltildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.




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