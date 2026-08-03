Kentin güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek için girişimlerde bulunan Öz Kut Enerji şirketi, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmaları kapsamında santral kurma hakkı elde etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Merzan Mahallesi'nde YEKA kapsamında ilan edilen 150 dönüm alanda şirket tarafından haziranda çalışmalara başlandı.

Yeni yolların inşa edildiği alanın farklı noktalarına tırlarla getirilen trafo ve beton kabinler yerleştirildi.

Panellerin monte edileceği çelik konstrüksiyonların yerleştirilmeye başlandığı santraldeki 20 bin panelden elde edilecek elektrikle, kentteki enerji ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanması hedefleniyor.

GES projesini hayata geçiren şirketin yönetim kurulu başkanı İsmail Özdemir, AA muhabirine, sahadaki çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankara'dan tırlarla getirtilen trafo ve kabinleri yerleştirdiklerini anlatan Özdemir, "Panellerimiz İzmir'den, çelik konstrüksiyonlar da Gaziantep'ten geliyor. Hemen hemen tüm illerde GES'ler vardı. Biz de burada yapmayı amaç edindik. Bakanlığın açtığı ihaleye katıldık. Tüm süreçler tamamlandıktan sonra kuruluma başladık." dedi.

"Santral devreye girdiği zaman 8 bin ton karbon salınımını engellemiş olacağız"

Proje kapsamında yaklaşık 50 kişiyi istihdam ettiklerini belirten Özdemir, şunları kaydetti:

"Proje tamamlandıktan sonra ulusal şebekeye 10 megavatlık enerji aktarımı yapılacak. Bu konuda bizim de ülkeye bir katkımız olacak. Yaz aylarında Hakkari merkez ve bağlı köyleri besleyecek kapasitede bir üretim gerçekleşecek. Yanımızda ikinci projemiz olan 10 megavat daha var. Toplamda burada 20 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulacak. Ekim ayı sonuna kadar 10 megavatı sisteme aktarmayı planlıyoruz. 150 bin metrekare alana inşa edilecek. 11 bin çelik ayak yerleştirilecek. 20 bin panel kurulacak. 5 ayrı trafo bölgesinden oluşacak. Türkiye'de şu anda enerji ihtiyacının yüzde 43'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanıyor. Santral devreye girdiği zaman 8 bin ton karbon salınımını engellemiş olacağız."

Uzun süredir gerçekleştirmek istediği çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Özdemir, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapmaya yönelik çalışmalarının devam edeceğini söyledi.