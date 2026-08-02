Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy-Malko Tırnovo hattının brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarına açılmasıyla Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Hafif ticari araç geçişine açılan Dereköy-Malko Tırnovo gümrük kapıları diğer kapılardaki yükü hafifletecek Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy-Malko Tırnovo hattının brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarına açılmasıyla Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası açıklamasına göre, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki üçüncü kara geçişi olan Dereköy ile Malko Tırnovo gümrük kapıları, brüt ağırlığı 3,5 tona kadar olan hafif ticari kargo araçlarının giriş ve çıkışına dün açıldı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) üyesi bir firmaya ait hafif ticari kargo aracı, Dereköy Gümrük Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaptı.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı İlyas Akyıldız, Dereköy Gümrük Müdürü Kubilay Tarhan, Dereköy Gümrük Muhafaza, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amiri Hakkı Ünlü, KTSO Başkanı Soner Ilık, KTSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan da aracın geçişini takip etti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, konuşmasında, Dereköy Gümrük Kapısı'nın hafif ticari kargo araçlarının geçişine açılmasının Kırklareli ve bölge adına önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Haftalık ortalama 3 bin hafif ticari aracın Dereköy Gümrük Kapısı'nı kullanacağını ifade eden Ilık, ihracatçılara önemli bir zaman ve maliyet avantajı sağlanacağını söyledi.

Aynı zamanda Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarındaki yoğunluğun da azalmasına katkı sağlayacağını aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"Dereköy artık sadece bir sınır kapısı değil Avrupa'ya açılan ticaret koridorlarımızdan biri olarak Kırklareli ekonomisine yeni bir ivme kazandıracaktır.

Bu önemli kararın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, bu gelişmenin ilimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."