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Ekonomi

Güvenlik kurumlarına bütçeden 119,1 milyar lira

Ülke güvenliğinde görev alan kurumların 2020 yılı bütçesi 119,1 milyar lira olarak belirlendi.

Mustafa Çalkaya,Göksel Yıldırım   | 22.10.2019
Güvenlik kurumlarına bütçeden 119,1 milyar lira

Ankara

Ülke güvenliğinde görev alan kurumlara 2020 yılı bütçesinde yaklaşık 119,1 milyar lira kaynak ayrılırken, bu ödenekten en fazla payı 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığı ve 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü alacak.

AA muhabirinin TBMM'ye sunulan 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nden yaptığı derlemeye göre, 1 trilyon 95,5 milyar liralık toplam bütçe içinde savunma ve güvenlikte görev alan kurumlara önemli miktarda kaynak ayrıldı.

Söz konusu kurumlara gelecek yıl için ayrılan toplam ödenek 119 milyar 146 milyon 640 bin lirayı buldu.

Savunma ve güvenlik alanında en fazla kaynak 53,9 milyar lirayla Milli Savunma Bakanlığına tahsis edildi. Bakanlığı, yaklaşık 39 milyar lirayla Emniyet Genel Müdürlüğü izledi.

Jandarma Genel Komutanlığının faaliyet ve ihtiyaçları için 23 milyar lira, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına 2,2 milyar lira kaynak tahsis edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına yaklaşık 1,1 milyar lira ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğine 35 milyon lira ödenek verildi.

Fon kaynaklarından da yararlanılacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin stratejik hedef planı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaç planları uyarınca temini gerekli modern silah, araç ve gereçlerle gerçekleştirilecek savunma ve NATO altyapı yatırımları için yıl içinde yapılacak harcamalar, Savunma Sanayi Destekleme Fonunun kaynakları, bu amaçla bütçeye konulan ödenekler ve diğer ayni ve nakdi imkanlar birlikte değerlendirilerek, Savunma Sanayi İcra Komitesince tespit edilecek esaslar çerçevesinde karşılanacak.

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