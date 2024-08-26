Dolar
34.02
Euro
38.09
Altın
2,523.87
ETH/USDT
2,740.20
BTC/USDT
63,772.00
BIST 100
9,615.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muş’ta “Malazgirt Zaferi'nin 953. Yıl Dönümü Kutlama Programı”na katılıyor.
logo
Ekonomi

Güven endeksi ağustosta hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaatta arttı

Güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla hizmet sektöründe yüzde 2 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8, inşaat sektöründe yüzde 1,1 artış gösterdi.

Serhat Tutak  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
Güven endeksi ağustosta hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaatta arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, ağustosta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2 azalarak 111,8 olurken, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,8 artarak 107,9, inşaat sektöründe yüzde 1,1 artışla 88 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ağustosta bir önceki aya kıyasla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,5, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,4 azaldı.

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 0,9, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,3 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 4 artış kaydetti.

İnşaat sektöründe ise alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,2, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 1 artış olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağı hizmete kapatılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Aziz milletimiz, bugün de adalet, özgürlük ve barış şiarıyla ilerleyişini sürdürmektedir
Adil Öksüz'ün darbe girişiminden sonra saklandığı evde yanında kalan ve kaçmasını sağlayan 3 şüpheli tutuklandı
Bitlis'te Kent Meydanı Projesi ile kaybolan tarih gün yüzüne çıkarıldı
Emine Erdoğan: Şanlı Malazgirt Zaferi, sadece askeri bir zafer değil, bize emanet edilen tarihi ve ebedi bir mirastır

Benzer haberler

Güven endeksi ağustosta hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaatta arttı

Güven endeksi ağustosta hizmet sektöründe azaldı, perakende ticaret ve inşaatta arttı

Konaklama ve yiyecek hizmeti sektörü istihdamda rekor kırmaya devam ediyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet