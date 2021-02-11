Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildi
Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 808 kilogram eroin ele geçirildiğini, böylece gümrük muhafaza ekiplerinin gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdiğini bildirdi.
Şanlıurfa
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, beraberindeki heyetle Şanlıurfa Valiliği'nde bir araya geldiği esnaf ve sanatkarların talep ve önerilerini dinledi.
Toplantıda, yeni bir bilgiyi paylaşmak istediğini, güzel bir haber aldığını belirten Pekcan, "Gürbulak'ta 808 kilogram eroin ele geçiren ekiplerimiz, gümrük kapılarında bugüne kadarki en yüksek eroin yakalamasını gerçekleştirdi. Ben bu yakalamada emeği geçen tüm gümrük çalışanlarımıza, bakanlığımızın bütün çalışanlarına da teşekkür ediyorum." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.