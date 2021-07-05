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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar’a yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin Bakanlıkta düzenlenen protokol imza töreninde konuşuyor.
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Ekonomi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, 462 kilogram sıvı eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu ele geçirildi.

Arife Yıldız Ünal,Abdullah Söylemez   | 05.07.2021
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 462 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Ankara

İran'dan İsviçre'ye gitmek üzere Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen Azız P. yönetimindeki 90E42510/90E42610 plakalı tır, giriş, kayıt ve pasaport giriş işlemlerinin ardından risk analizi kapsamında "X-Ray Araç ve Konteyner Tarama Cihazı"na sevk edildi.

Yapılan taramada, aracının dorse altında yemek dolabı ile malzeme dolabının arasında bulunan frigo (soğutucu) yakıt deposundan şüphelenen müdürlük görevlileri, tırı arama hangarına çekti.

Burada yapılan çalışmada, frigonun çalışmasını sağlayan yakıt deposunun, frigo ile herhangi bir bağlantısının olmadığı ve frigonun motorunun çalışmadığı tespit edildi.

Müdürlüğün narkotik dedektör köpekleri "Bady" ve "Kuntiz"in de frigo yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yakıt deposundan alınan sıvı maddenin, uyuşturucu madde test kitinde yapılan analiz sonucu "eroin" olduğu saptandı.

Sıvı eroin olduğu değerlendirilen 462 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 462 litre likit eroin ele geçirildiğini bildirdi. Muş, "Bu, Türkiye'de muhafaza ekiplerimizce likit olarak yakalanan en büyük miktar. Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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