Güneydoğulu halıcılar, yılın ilk yarısında 147 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdikleri 157 milyon 444 bin metrekare halı ihracatından 845 milyon 587 bin dolar gelir elde etti.

Güneydoğulu halıcılardan 6 ayda 845,6 milyon dolarlık ihracat Güneydoğulu halıcılar, yılın ilk yarısında 147 ülke ve serbest bölgeye gerçekleştirdikleri 157 milyon 444 bin metrekare halı ihracatından 845 milyon 587 bin dolar gelir elde etti.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğu'daki halı üreticileri ocak-haziran döneminde 147 ülke ve serbest bölgeye toplam 157 milyon 444 bin metrekare halı ihraç etti.

Söz konusu ihracattan 845 milyon 587 bin dolar gelir sağlayan sektör, en yüksek geliri 720 milyon 790 bin dolarla makine halılarından elde etti.

İhracatta tufte halılar 109 milyon 775 bin dolarla ikinci, el halıları 13 milyon 527 bin dolarla üçüncü, kilimler ise 1 milyon 495 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

El halıları ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4, kilim ihracatı ise yüzde 43,2 artış gösterdi.

Yılın ilk yarısında en fazla ihracat 280 milyon 589 bin dolarla Amerika kıtası ülkelerine yapıldı. Orta Doğu 222 milyon 829 bin dolarla ikinci, Avrupa Birliği ise 114 milyon 175 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Ülke bazında ise en fazla halı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 257 milyon 719 bin dolarla ABD'ye gerçekleştirildi. Bu ülkeyi, yüzde 7,5 artış ve 122 milyon 510 bin dolarla Suudi Arabistan ile yüzde 11,1 artış ve 66 milyon 282 bin dolarla İngiltere takip etti.

Orta Doğu'daki gerileme yeni pazarlarla telafi edildi

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, AA muhabirine, ihracat rakamlarının geçen yılki seviyelerin çok altında kalmadığını, savaş koşullarına rağmen elde edilen performansın önemli olduğunu söyledi.

Orta Doğu'nun sektörün en önemli pazarlarından biri olduğunu belirten Kaplan, bölgede yaşanan savaşların ve lojistik sorunlarının ihracatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Orta Doğu pazarında yüzde 18,4'lük bir gerileme söz konusu. Birçok kez ihracatımızda zirvede yer alan Irak pazarı şu an yüzde 60'ın üzerinde gerilemiş durumda. Yine Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya gibi önemli ihracat pazarlarımızda da savaşın etkisi ve lojistik sorunları nedeniyle ihracatımızda düşüş yaşandı. Buna rağmen uzak ülkeler ve yeni pazar projelerimizin katkısıyla bu açığı farklı pazarlarda rakamsal olarak kapatmış olduk. Lojistik sorunu aşılırsa ihracat rakamlarımızın daha da yukarı çıkacağına inanıyorum."