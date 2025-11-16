Dolar
Ekonomi

Güneydoğu Anadolu'nun hububat ihracatı 10 ayda 2,9 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu bölgesinin hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 10 ayda 2 milyar 924 milyon 614 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Ömer Faruk Salman  | 16.11.2025 - Güncelleme : 16.11.2025
Güneydoğu Anadolu'nun hububat ihracatı 10 ayda 2,9 milyar dolara ulaştı

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (GAİB), yapılan açıklamaya göre, ocak-ekim döneminde Güneydoğu'dan satılan 3 milyon 537 bin 438 ton ürün karşılığında 2 milyar 924 milyon 614 bin dolar gelir elde edildi.

Geçen yılın aynı dönemine göre değerde yüzde 4,6 artış görülürken, miktarda yüzde 3,4 düşüş yaşandı.

Sektörde ihracatı en fazla yapılan ürün 499 milyon 927 bin dolarla makarna olurken, ayçiçek tohumu yağı ihracatı 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 16,7 yükselerek 489 milyon 501 bin dolara ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, bölge için stratejik öneme sahip olan Irak pazarında yaşanan yüzde 14,7'lik düşüşe değindi.

Bu düşüşün bölgedeki gıda işletmeleri açısından yalnızca rakamsal değil, stratejik bir önem de taşıdığını ifade eden Kadooğlu, şöyle konuştu:

"Irak'ın kendi sanayisini koruma gerekçesiyle buğday unu ithalatına getirdiği kısıtlamalar, ticaretin doğal akışını bozuyor. Bölgemizin, Irak'ın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzun yıllar yaptığı yatırımlarla büyüyen tahıl ve un sanayisi, son dönemde devreye alınan tarife dışı engeller, kotalar ve bölgesel imtiyaz düzenlemeleri nedeniyle üretim kapasitesinin önemli bir kısmını atıl bırakmak zorunda kaldı. Başta Mardin olmak üzere, Gaziantep ve Diyarbakır gibi önemli merkezlerde yer alan bazı tesislerin üretim faaliyetleri ciddi şekilde aksadı."

