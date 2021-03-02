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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk iki ayında 1 milyar 629 milyon dolar ihracat yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bu yılın ocak-şubat döneminde 178 ülkeye 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Fırat Özdemir   | 02.03.2021
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk iki ayında 1 milyar 629 milyon dolar ihracat yapıldı

Gaziantep

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, yaptığı yazılı açıklamada, ihracat performanslarındaki istikrarlı artışın şubatta da sürdüğünü belirtti.

Bölgeden şubatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik artışla 838 milyon 953 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildiğini ifade eden Kileci, "Bu yılın ocak-şubat döneminde ise bölgeden geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1'lik artışla 1 milyar 629 milyon 723 bin dolarlık ihracat kayda alındı. Söz konusu dönemde Gaziantep'ten yüzde 14'lük bir artışla 1 milyar 418 milyon 838 bin dolar ihracat gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

Kileci, bölgeden 2 bin 299, Gaziantep'ten ise 1592 firmanın şubatta aktif olarak ihracat gerçekleştirdiğine dikkati çekerek bölge ve Gaziantep'in ihracatçı sayısı bakımından en yüksek şubat ayı değerine ulaştığını dile getirdi.

Bölge ihracatında Orta Doğu ülkelerinin yüzde 36,8 payla ilk sırada yer aldığı bilgisini paylaşan Kileci, şunları kaydetti:

"AB ülkeleri yüzde 19,5 payla ikinci ve Amerika ülkeleri de yüzde 15,5 payla üçüncü sırada yer aldı. Ocak-şubat döneminde 178 ülkeye ihracat gerçekleştirildi. Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya, Almanya, İran, İsrail, Mısır ve Libya, bölgemizin ihracatında ilk sıralarında. Makine halıları, kumaş, iplik, plastik ve mamulleri, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, dış giyim ile diğer gıda müstahzarları en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olmuştur."

Kileci, şubatta Kahramanmaraş'tan 94 milyon dolar, Mardin'den 53,6 milyon dolar, Malatya'dan 25,3 milyon dolar, Şanlıurfa'dan 13,2 milyon dolar, Diyarbakır'dan 12,8 milyon dolar, Adıyaman'dan 12,2 milyon dolar ve Kilis'ten ise 4 milyon dolar döviz elde edildiğini sözlerine ekledi.

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