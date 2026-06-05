Güney Kore'de dizi, animasyon ve oyun sektörlerinde faaliyet gösteren 16 şirket ile Türkiye'den 90'ın üzerinde içerik firması, 2026 Türkiye K-Content IP BizWeek kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Güney Kore'den içerik şirketleri İstanbul'da Türk firmalarıyla bir araya geldi Güney Kore'de dizi, animasyon ve oyun sektörlerinde faaliyet gösteren 16 şirket ile Türkiye'den 90'ın üzerinde içerik firması, 2026 Türkiye K-Content IP BizWeek kapsamında İstanbul'da bir araya geldi.

Kore Yaratıcı İçerik Ajansı (KOCCA) Türkiye Ofisi ile Güney Kore Kültür, Spor ve Turizm Bakanlığının desteğiyle düzenlenen, iki ülkenin içerik sektörleri arasında yeni işbirlikleri geliştirilmesinin amaçlandığı program kapsamında, Güney Kore ve Türkiye'den şirketler arasında 3 gün boyunca ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Görüşmelerde program lisans hakları ticareti, ortak yapım projeleri, yatırım imkanları, yerel dağıtım anlaşmaları ve içerik geliştirme alanlarında işbirliği fırsatları ele alındı.

Güney Kore'den CJ ENM, SLL, Studio S, WEMAD, SK Broadband, OCON Studios, Webzen ve AN Games'in de aralarında bulunduğu şirketler, televizyon dizileri, animasyon, oyun ve dijital içerik teknolojileri alanlarındaki projelerini tanıttı.

"İşbirliği yapılabilecek pek çok potansiyel ortak bulunuyor"

KOCCA Türkiye Şubesi Genel Müdürü Young Sung Hwang, etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Güney Koreli içerik üreticileri açısından önemli fırsatlar sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin güçlü yayıncılık ve oyun ekosistemine sahip olduğuna işaret eden Hwang, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşbirliği yapılabilecek pek çok potansiyel ortak bulunuyor. Bu doğrultuda etkinlik, Kore'den dizi, animasyon ve oyun sektörlerinde faaliyet gösteren 16 şirketin yanı sıra Türkiye'den 90'ın üzerinde ilgili içerik firmasının katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Bu organizasyonun her iki ülkenin içerik şirketlerine yeni iş fırsatları sunmasını ve daha da önemlisi geleceğe yönelik sürdürülebilir bir işbirliği köprüsü kurmasını temenni ediyoruz."

CJ ENM EMEA İçerik Satışları Başkanı Diane Kim de Türkiye'nin pazar olarak stratejik önemine dikkati çekti ve uzun yıllardır Türkiye'de faaliyet gösterdiklerini, Türk yapım şirketleriyle işbirliklerini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kim, Türkiye'nin yalnızca içerik tüketen bir pazar olmadığını, aynı zamanda küresel ölçekte etkili içerik üreten önemli bir merkez konumunda bulunduğunu belirterek, "Burada ofislerimiz var ve uzun yıllardır faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda burada film projeleri de gerçekleştiriyoruz. Türk dizileri dünya genelinde çok geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. Bu nedenle Türk yayıncılar ve yapım şirketleriyle işbirliği yapmak CJ ENM açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Kim, "Kore ile Türkiye arasında güçlü duygusal ve kültürel benzerlikler var. İki ülkenin paylaştığı en önemli ortak değerlerden biri aile kavramı. Hem Kore'de hem Türkiye'de aile çok merkezi bir yere sahip. Bu nedenle Kore dizilerinin hikayeleri Türkiye'de de karşılık bulabiliyor." diye konuştu.

Kim, bugüne kadar Güney Kore dizilerini orijinal versiyonlarıyla Türkiye'ye ihraç etmediklerini belirterek, orijinal yapımların da Türkiye pazarına sunulabileceği yeni ortaklıklar arayışı içinde olduklarını dile getirdi.

"Türkiye'de büyük bir potansiyel var"

Güney Koreli oyun şirketi WEBZEN'in Üst Yöneticisi (CEO) Tony Kim de Türkiye'nin oyun ve içerik üretimi alanlarında önemli fırsatlar sunduğunu ifade ederek, Türk şirketleriyle daha güçlü işbirlikleri kurmayı hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'deki oyuncuların kendilerini en çok "Metin2'nin geliştiricisi" olarak tanıdığını belirten Kim, "Türkiye'deki şirketlerle potansiyel işbirlikleri konusunda birçok görüşme gerçekleştirdik. Oyuncularımızın oyunlarımızdan daha fazla keyif alabilmesi için Türkiye'de daha güçlü ortaklıklar kurmak istiyoruz." dedi.

Kim, Türkiye'nin beklentilerinin üzerinde bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayarak, "Görüştüğümüz kişilerin birçoğu geçmişte Metin2 oyuncusuydu. Bu nedenle oyunu çok iyi anlıyorlar. Bu durum bizi gerçekten etkiledi ve heyecanlandırdı. Gelecekte birlikte çalışma fırsatlarının artmasını sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Aile yapısı ve ilişkiler benzer olduğunda bir işi adapte etmek çok daha kolay oluyor"

Hece Medya Yönetici Ortağı Ceren Ergenekon da Güney Kore dizilerinin Türkiye'de güçlü bir karşılık bulduğunu, bugüne kadar bu ülkeden 30'un üzerinde Türk dizi uyarlaması yapıldığını, 50'ye yakın da anlaşma imzalandığını söyledi.

Ergenekon, etkinlikle Güney Kore şirketlerini Türk medya şirketleriyle bir araya getirmenin amaçlandığını belirterek, "Biz bir tür hikaye avcısıyız. Bizim işimiz Türk izleyicilerinin seveceği, onları heyecanlandıracak hikayeleri dünyanın herhangi bir yerinden bulmak. Biz o hikayeleri buluyoruz ve burada yapımcılarımızla buluşturuyoruz. Sonra da onlar buraya, Türkiye'ye uyarlanıyor, Türk aktörleriyle tekrar çekiliyor, o hikaye Türkleştiriliyor ve seyircilere sunuluyor. Ardından o hikayeyi yurt dışına satıyoruz." dedi.

Güney Kore dizilerinin Türkiye'deki serüveninin 2000'li yılların başına uzandığını dile getiren Ergenekon, TRT'nin 2003-2007'de yayınladığı tarihi Güney Kore dizilerinin Türk izleyicisini bu içeriklerle tanıştırdığını ifade etti.

Ergenekon, Güney Kore yapımlarının Türkiye'de başarı yakalamasının temel nedenlerinden birinin iki ülke arasındaki kültürel benzerlikler olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Biz aslında birbirimize fiziki olarak çok yakın olmasak da kültürel olarak çok benziyoruz. Özellikle büyüklerimize saygımız, aile dinamiklerimiz çok benzer. Aile yapısı ve ilişkiler benzer olduğunda bir işi adapte etmek çok daha kolay oluyor. Amerikan ya da İngiliz dizilerinin formatlarını da alıyoruz ancak o duyguyu Kore içeriklerindeki kadar kolay yakalayamıyoruz."

Etkinlik kapsamında Güney Kore'den içerik şirketleriyle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Ergenekon, "Çok güzel içerikler ve bizi heyecanlandıran hikayeler dinledik. Bazıları için görüşmelerimiz devam edecek. Önümüzdeki sezon bugün duyduğumuz ve bizi etkileyen hikayelerin birkaçını Türk izleyicileriyle buluşturmayı umuyoruz." dedi.