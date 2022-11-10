Güney Kore nükleer enerji teknolojisi ihracatında vites yükseltiyor
Elektrik üretiminde büyük oranda kömür ve fosil kaynaklara bağımlı olan Güney Kore nükleer enerji yatırımlarını artırırken, diğer ülkelerle nükleer anlaşmalara da hız veriyor.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Asya'nın nükleer enerji konusunda önde gelen ülkelerinden Güney Kore, 2030'a kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 40 düşürmeyi, 2050'ye kadar da karbon nötr olmayı hedefliyor.
Seul yönetimi, nükleerin elektrik üretimindeki payını yakın gelecekte yüzde 26,3'ten yüzde 32,8'e çıkarmayı, fosil yakıtların enerji üretimindeki payını ise azaltmayı planlıyor.
Kendi santrallerini inşa ederken sağladığı teknolojik birikimi ve tecrübeyi dış ülkelere ihraç etmeyi ulusal politika haline getiren Güney Kore, son olarak Polonya ile ekim sonunda nükleer santral inşaatı için iyi niyet anlaşması imzaladı.
Bu kapsamda, bugüne kadar başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere birçok ülkeyle nükleer enerji konusundaki birikimini paylaşmak için anlaşma imzalayan Güney Kore 2030'a kadar 10 nükleer reaktör ihraç etmeyi planlıyor.
Güney Kore bu yıl 3 ülkeyle nükleer enerji anlaşması imzaladı
Güney Kore, teknolojik birikim ve deneyimiyle nükleer konusunda uluslararası alanda yaptığı anlaşmalarla öne çıkıyor.
Seul yönetimi ilk olarak 2009'da BAE ile nükleer enerji santrali inşa etmek üzere yaklaşık 20 milyar dolarlık anlaşma imzaladı. Bu kapsamda, "Barakah" adlı santralin her biri 1,4 gigavat güç üreten 4 reaktöre sahip olması kararlaştırıldı ve reaktörlerden 3'ü devreye alındı.
Güney Kore, Kazakistan ile de 29 Haziran'da nükleer santral inşa edilmesi konusunda mutabakat zaptı imzaladı. Basına yansıyan bilgilere göre, anlaşma kapsamında toplam 2,8 gigavat kapasiteye sahip iki reaktörden oluşan santralin inşaatının 2029'da başlaması ve santralin 2035'te devreye alınması planlanıyor.
Rusya'nın Mısır'da inşa edeceği El-Dabaa Nükleer Santrali için ağustosta iş birliği anlaşması imzalayan Güney Kore, 2,2 milyar dolarlık anlaşma kapsamında ilgili Rus şirkete türbin ekipmanı ve inşaat çalışmaları hizmeti sağlayacak.
Güney Kore, son olarak Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya ile de 31 Ekim'de ülkenin ikinci nükleer santralinin inşası için iyi niyet anlaşması imzaladı.
Güney Koreli nükleer enerji firması Korea Hydro & Nuclear Power Co ile Polonyalı enerji şirketleri PGE ve ZE PAK arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin detayların yakında netleşmesi bekleniyor.
Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, konuya ilişkin açıklamasında, atılan imzaların proje için "garanti" teşkil ettiğini belirterek, "Yıl sonuna kadar, Polonya'daki Güney Kore nükleer santralinin çalışma takvimini ve proje için başlangıç maliyet tahmini ve finansman modelini öğreneceğiz." ifadesini kullandı.
Güney Kore ayrıca Çekya'nın martta açtığı nükleer santral ihalesinde de ABD ve Fransa ile yarışıyor. İhalenin toplam bedeli 6 milyar doları aşıyor.
Ülkede ilk reaktör 1977'de devreye alındı
Nükleer santral serüvenine 1950'lerin sonuna doğru başlayan Seul yönetimi, Kori-1 adlı ilk nükleer reaktörünü ABD'li Westinghouse firmasının desteğiyle 1977'de devreye aldı. Aktif nükleer reaktör sayısı 24'ü bulan Güney Kore'nin bu alanda kurulu gücü 23,2 gigavata ulaştı.
Söz konusu santraller ülkenin doğusundaki Gyeongju, Kuzey Gyeongsangbuk, Ulsan ve Busan ile batısındaki Güney Jeolla kentlerinde yer alıyor.
Gyeongju'da Wolsong ve Shin Wolsong nükleer santrallerinde 1'i hizmet dışı olmak üzere 6, Ulsan'daki Kori nükleer santralinde 1'i hizmet dışı olmak üzere 4, Busan'daki Shin Kori nükleer santralinde 4, Güney Jeolla'daki Hanbit nükleer santralinde 6 nükleer reaktör bulunuyor. Gyeongsangbuk'da Hanul nükleer santralinde 6 reaktör faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte 2'si Shin Kori bünyesinde, 2'si de Shin Hanul'de olmak üzere toplam 4 reaktörün inşası sürüyor.
Fosil kaynakların elektrik üretimindeki payı yüzde 50'yi geçiyor
Öte yandan dünyanın önemli sanayi devlerinden Güney Kore'nin 2021'de toplam elektrik üretimi 600,4 teravatsaat olarak gerçekleşti.
Bu üretimin 211,7 teravatsaati kömürden, 176,4 teravatsaati doğal gazdan, 158 teravatsaati nükleer enerjiden, 40,2 teravatsaati yenilenebilir enerji kaynaklarından, 7 teravatsaati petrolden, 3,1 teravatsaati hidroelektrik santrallerinden 4 teravatsaati de diğer kaynaklardan sağlandı.
Ülkede elektrik üretiminde kömürün payı yaklaşık yüzde 35 ile başı çekerken, bunu yüzde 29,4 ile doğal gaz, yüzde 26,3 ile nükleer enerji, yüzde 6,7 ile yenilenebilir enerji santralleri takip etti.
İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda adımlar atan Güney Kore, temmuzda yayımladığı ve ülkenin gelecek 10 yılını kapsayan enerji programına göre elektrik üretiminin yüzde 32,8'ini nükleerden karşılamayı hedefliyor.
Yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payının yüzde 21,5'e çıkarılması, kömürün payının yüzde 21,2'ye, doğal gazın payının yüzde 20,9'a düşürülmesi programdaki hedefler arasında yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.