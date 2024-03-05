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Ekonomi

Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, piyasa değeri 113,4 milyon lira olan kaçak eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Erhan Cihan Ünal  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Gümrük muhafaza ekipleri kaçakçılık operasyonlarını sürdürüyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyonlarla kaçakçılara göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda, Kapıkule, İpsala, Kocaeli, Mersin ve Karasu Gümrük Muhafaza ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 58 kilogram uyuşturucu, 336 bin 870 paket kaçak sigara, 82 bin 800 adet elektronik sigara ve çeşitli ticari eşya ele geçirildi.

Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 34 milyon 255 bin lira, kaçak sigaraların piyasa değerinin 21 milyon 145 bin lira ve elektronik sigara ile çeşitli ticari eşyaların piyasa değerinin 58 milyon lira olduğu tespit edildi.

Söz konusu kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu, şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümrük muhafaza ekipleri, dikkatli ve özverili çalışmalarıyla toplum sağlığı ve ülke ekonomisi için büyük tehdit oluşturan uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesini kesintisiz sürdürürken, kaçakçıların korkulu rüyası olmaya da devam ediyor.


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