Gübretaş, NPK tesisi yatırımı için mühendislik hizmet alımı sözleşmesi imzaladı
Gübretaş, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.
İstanbul
Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında 200 bin ton/yıl kapasiteli NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile Gübretaş NPK üretim kapasitesinin 1 milyon ton/yıl seviyesine çıkartılmasının planlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.