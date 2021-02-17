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Ekonomi

Gübretaş, NPK tesisi yatırımı için mühendislik hizmet alımı sözleşmesi imzaladı

Gübretaş, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo (Espindesa) ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mehmet Fatih Erdoğdu   | 17.02.2021
Gübretaş, NPK tesisi yatırımı için mühendislik hizmet alımı sözleşmesi imzaladı

İstanbul

Gübretaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirketin, İskenderun'daki mevcut tesislerinin modernizasyonu kapsamında 200 bin ton/yıl kapasiteli NPK tesisi yatırımını hayata geçirmek amacıyla Espanola de Investigacion y Desarrollo ile mühendislik hizmeti alımına yönelik sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, yatırımın 2023 yılında devreye alınması ile Gübretaş NPK üretim kapasitesinin 1 milyon ton/yıl seviyesine çıkartılmasının planlandığı kaydedildi.​​​​​​​

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