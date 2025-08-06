Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı
Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.
Washington
Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi.
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Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.
Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.