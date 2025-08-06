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Ekonomi

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kaynak ayırdığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 06.08.2025 - Güncelleme : 06.08.2025
Google, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimine 1 milyar dolar ayırdı

Washington

Google'ın ana şirketi Alphabet'in Üst Yöneticisi (CEO) Sundar Pichai tarafından yapılan açıklamada, şirketin en gelişmiş yapay zeka araçlarını üniversite öğrencilerine ücretsiz sunacağı bildirildi.

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Açıklamada, ABD'deki üniversite öğrencilerinin yapay zeka eğitimi, mesleki eğitim programları ve araştırmalarını desteklemek amacıyla 3 yıl boyunca 1 milyar dolarlık kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Bu kapsamda oluşturulan program aracılığıyla Amerika'daki üniversite öğrencilerine ücretsiz yapay zeka ve kariyer eğitimi sunulacağı belirtilen açıklamada, şimdiden 100'den fazla üniversitenin programa katıldığı bilgisi paylaşıldı.

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