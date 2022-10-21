Global Marketing Summit liderleri buluşturdu
143 ülkeden 50 binden fazla katılımcı ve 200’ü aşkın konuşmacının yer aldığı Global Marketing Summit iş dünyasının CMO’larını bir araya getirdi. Zirve, 4’üncü gününde Pazarlama 5.0 teması ile Çırağan Sarayı’nda gerçekleştirilen oturumlarla sona erdi.
İstanbul
Etkinlikte konuşan KREA M.I.C.E Kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Seda Mızraklı Ferik, zirvenin çevrim içi yapılmasının sürdürülebilirlik anlamında karbon ayak izinin daha düşük olması sebebiyet vermesi dolayısıyla çok önemli olduğunu söyledi.
Zirvenin katılımcılarının zirveyi online olarak ömür boyu izleyebileceklerini belirten Ferik, "Bu durum kendilerinin çok önemli bir arşive sahip olmalarını sağlayacak. Zirvemizin onur konuşmacısı geçen sene olduğu gibi Philip Kotler. Kendisi dünyanın pazarlama sektöründeki en büyük gurusu dolayısıyla kendisinin konuşmacımız olmasından son derece gurur duyuyorum." diye konuştu.
"Kadın liderlerin cam tavanları aşmasını destekliyoruz"
Ferik, Kotler’in bu seneki konuşmasında özellikle sürdürülebilir işin altını çizdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Bu seneki temamız Pazarlama 5.0 ve sürdürülebilir iş. Zirvemizin en önemli özelliği, liderlerden liderlere süzülmüş bilgileri aktarımını sağlıyor. Bizim konuşmacılarımız da lider, izleyenlerimiz de lider veya lider potansiyelindeki yöneticiler. Geçen sene toplamda 53 binden fazla lider 143 ülkeden zirvemizi ve 197 konuşmacımız vardı. Bu sene 225 konuşmacı ile zirvemizi tamamlıyoruz. Bu konuşmacılarımızın yüzde 47’si kadın konuşmacı. Kadın liderlerin cam tavanları aşmasını da destekliyoruz. Bu sene sosyal sorumluluk anlamında UNICEF ve TOBB ile iş birliği yaptık. Zirvemizin konuşmacıları için de kendilerinin içeriklerine yer vermek istedik. Özellikle zirvemizin online ve ömür boyu izleme imkanına sahip olması, karbon ayak izinin çok düşük olması bizler için çok önemli. Bu sene aldığımız sonuçlardan çok memnunuz. Türkiye’deki en büyük pazarlama buluşması olan Global Marketing Summit’i destekleyen tüm konuşmacılarımıza, sponsorlarımıza ve pazarlama dünyasının tüm paydaşlarına teşekkür ederim."
Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, böyle bir etkinliğin parçası olmaktan son derece gururlu olduğunu belirterek, "Türk Hava Yolları olarak 129 ülkeye Türkiye’nin bayrağını ve herkesin hikayesini taşımakla mükellefiz. Son 20 yılda 60 uçaktan 380 uçağa gelen 2023’te 400’üncü uçağımızı da filomuzu katacağımızı da düşündüğümüzde başarmış bir şirketiz." ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin dünyada en çok ziyaret edilen 6’ıncı ülke olduğunu aktaran Olmuştur, "Gelir açısından henüz 6’ncı değiliz. Bunun bir sebebi olmalı. Baktığınız zaman Akdeniz çanağındaki ülkelerle kendinizi kıyasladığınız zaman bizim otellerimiz, ülkemizin güvenliği, kıyılarımız aslında hepsinden çok daha güzel. Bizim gastronomimiz dünyanın bir numarası. Biz bunları anlatabilirsek Türkiye’nin milli gelirine çok ciddi katkısı olacak. Bu sebeple Global Marketing Summit gibi organizasyonların destekçisi olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
"Turkcell pazarlama ekibi olarak bu etkinlikten çok faydalanıyoruz"
Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon da Turkcell olarak ana sponsorluğunu üstlendikleri Global Marketing Summit’te olmanın kendileri açısından hem çok değerli hem de çok heyecan verici olduğunu kaydetti.
Turkcell olarak, kuruldukları günden beri Türkiye’nin iletişim hikayesinde müşterinin yanında olan bir şirket olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İnsanları hayata bağlamaya çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu zaman zarfında telekom teknolojisi çok gelişti ve dünyada dijital dönüşümün öncülüğüne ulaştı. Özellikle cep telefonlarının bu kadar akıllanması, alt yapıların hızlanması, üstüne koyduğumuz uygulamaların hayatımızın bir parçası haline gelmesiyle mobil hayat dijital dönüşümde ana yere oturdu. Dijital dönüşümün ortasında bir şirket olarak servislerimizi en kaliteli, yenilikçi ve en iyi hizmette vermeye devam ediyoruz. Bu teknoloji ihtiyaçları da talepleri değiştirdi. Biz de uzun zamandan beri müşteri taleplerini karşılamak için çeşitli ürün ve servisleri pazara sunmaya başladık. Artık ilk başladığımız telekom operatörünün çok daha ötesinde büyük bir dijital servis ekosistemi markalar grubunun sahibi olan organizasyon yapımız var. Tüm bu çalışmalar içerisinde değerli markaların, liderlerin hikayelerini dinleyebilmek bizim için çok büyük bir fırsat, aynı zamanda keyif verici. Turkcell pazarlama ekibi olarak bu etkinlikten çok faydalanıyoruz. Türkiye’nin hatta dünyanın liderlerini platformda bir araya getiren Global Marketing Summit ekibi çok iyi bir iş çıkardı."
Akbank Marka ve İletişim Başkanı Beril Alakoç ise Global Marketing Summit’in katılımcılar için çok güzel bir arşiv olduğunu belirtti.
Çok dinamik bir mesleğe sahip olduklarını dile getiren, Alakoç, "Bütün bu dinamizm içerisinde son 20 yılın içerisinde en sağlam duran şey marka amacı. Bunun değişeceğini hiç düşünmüyorum. Bizlerin elinde çok büyük bir güç var. Biz toplumlar değiştirmek, mesaj vermek için elimizde büyük bir güç, bütçe ve yetkinlik taşıyoruz. Bunu doğru yolda kullanmak bizim elimizde." şeklinde konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.