Dünyanın teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından GITEX kapsamında ilk kez düzenlenecek "GITEX Ai Türkiye 2026", 9-10 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

"GITEX Ai Türkiye 2026" etkinliği eylülde İstanbul'da düzenlenecek Dünyanın teknoloji ve yapay zeka etkinlik ağlarından GITEX kapsamında ilk kez düzenlenecek "GITEX Ai Türkiye 2026", 9-10 Eylül'de İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik ortaklığında düzenlenecek.

Etkinlik, küresel teknoloji şirketleri, girişimler, yatırımcılar, kamu temsilcileri ve sektör profesyonellerini İstanbul'da bir araya getirecek.

Dubai Dünya Ticaret Merkezi ile Informa'nın ortak girişimi inD tarafından organize edilen ve Halkbank'ın platin sponsor olarak destek vereceği etkinliğe, 300'ün üzerinde kurumsal şirket ve girişimin katılması bekleniyor.

GITEX Ai Türkiye 2026'ya Güney Amerika, Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve Asya'dan yoğun katılım öngörülüyor.

Etkinliğin kesinleşen katılımcıları arasında Google Cloud, HPE, NVIDIA, ASUS, Dell Technologies, SAP, TrendAI, Trendyol ve Andevos bulunuyor.

Etkinlikte, yapay zeka, 5G ve telekomünikasyon, bulut teknolojileri, siber güvenlik, veri merkezleri, fintech, e-ticaret, oyun, sağlık teknolojileri, mobilite, kuantum bilişim ve akıllı üretim gibi alanlar ele alınacak.

GITEX tarafından yapılan açıklamada, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri pazarının 2026'da 38 milyar dolar büyüklüğe ulaştığı ve bu büyüklüğün 2031'e kadar 58 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtildi.

Türkiye'nin bu yıl veri merkezi ve yapay zeka yatırımlarına 3 milyar dolar ayırdığı, 2030'a kadar 1 gigavatt veri merkezi kapasitesi oluşturulması ve özel sektörden 10 milyar dolarlık kaynağın harekete geçirilmesinin hedeflendiği bildirilen açıklamada, Türkiye'nin girişim ekosisteminin de yılın ilk çeyreğinde 559 milyon dolar yatırım çektiği, ülkede 114 teknoparkta 13 binden fazla girişimin faaliyet gösterdiği ve 1700'ün üzerinde AR-GE ve tasarım merkezinin bulunduğu aktarıldı.

"GITEX Ai Türkiye bu ivmeyi küresel sahneye taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, veri merkezi ve yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların Türkiye'nin teknoloji ekosistemindeki büyümeyi desteklediğine işaret ederek, "Dijital dünyaya hakim genç yetenek havuzumuz ve son derece hızlı büyüyen girişimcilik ekosistemimiz başlı başına güçlü bir değer önerisi sunuyor. GITEX Ai Türkiye de bu ivmeyi küresel sahneye taşıyor." ifadesini kullandı.

GITEX Üst Yöneticisi (CEO) Trixie LohMirmand da Türkiye'nin doğu ile batı arasındaki stratejik konumuna dikkati çekerek, etkinliğin, Türkiye ve Avrasya'nın küresel yapay zeka ekosistemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçladığını belirtti.

LohMirmand, "Dünyanın en büyük ve en güçlü bağlantılara sahip yapay zeka ve teknoloji yatırımcıları ağını getirerek Türkiye'yi, yapay zeka ve dijital mükemmeliyet alanında yeni nesil bir sınır ötesi koridora dönüştürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Google Cloud Türkiye Ülke Müdürü Alp Önder Güler de şirketin GITEX Ai Türkiye'ye katılmasının, Türkiye'ye yönelik uzun vadeli taahhütlerinin göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "En gelişmiş bulut ve yapay zeka teknolojilerimizi ülkeye getirerek kurumların otonom yapay zeka çağında gelişmelerini sağlamaya odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.