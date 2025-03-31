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Ekonomi

Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.

Atakan Çıtlak  | 31.03.2025 - Güncelleme : 31.03.2025
Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü

Giresun

Bölük, yaptığı açıklamada, son haftalarda pazarda fiyatların durağan bir seyir izlediğini belirtti.

Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.

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