Giresun'da fındığın kilogramı 137-142 lira arasında işlem gördü
Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, fındığın kilogramının serbest piyasada 137-142 lira arasında işlem gördüğünü söyledi.
Giresun
Bölük, yaptığı açıklamada, son haftalarda pazarda fiyatların durağan bir seyir izlediğini belirtti.
Yeni haftanın ilk gününde fındığın kilogramının piyasada randımana göre 137-142 lira arasında işlem gördüğünü aktaran Bölük, fiyatın serbest piyasanın arz talep dengesine göre şekillendiğini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.