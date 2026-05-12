Gıda israfına dikkati çekmek için "Atıksız Türk Mutfağı" yarışması düzenleniyor İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği ve Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle 21-27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası'na özel "Atıksız Türk Mutfağı" yarışması düzenleniyor.

İl Müdürlüğünün internet sitesindeki duyuruya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi kapsamında İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. Maliki Ejder Batur, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Barış Tan tarafından imzalanan Atıksız Mutfak İşbirliği Protokolü ile gıda israfına dikkati çeken ve sıfır atık bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan önemli bir adım atıldı.

Protokolle, "Türk Mutfağı Kökeninde Atıksız Mutfak" yaklaşımı benimsenerek mutfak kültürünün özünde yer alan israf etmeme anlayışının sürdürülebilir gelecek vizyonuyla buluşturulması hedefleniyor.

İşbirliği çerçevesinde mutfak kültüründeki sıfır atık yaklaşımının ön plana çıkarılmasına yönelik bir sosyal medya yarışması düzenleniyor.

Yarışmaya katılmak isteyenlerin, sıfır atık ilkesiyle yaptığı yemeklerin tarifini video veya fotoğraf şeklinde "#AtıksızTürkMutfağı" etiketiyle 1-20 Mayıs'ta Instagram hesabında paylaşması gerekiyor.

En yüksek etkileşim alan 6 kişi, Özyeğin Üniversitesi Le Cordon Bleu şefleri eşliğinde gerçekleştirilecek özel mutfak eğitimine katılma hakkı kazanacak.

Yarışmanın katılım şartları arasında İstanbul dışı katılımda ulaşım ve konaklamanın katılımcıya ait olduğu, sponsorlu/reklamlı içeriklerin geçersiz sayılacağı, yarışmanın paydaş kuruluşlarının sosyal medya hesaplarının takip edilmesinin zorunlu olduğu ve belirlenen hashtaglerin kullanılmasının gerekli olduğu yer alıyor.