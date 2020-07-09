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Ekonomi

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları yakıtından ÖTV alınmayacak

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarında kullanılacak akaryakıtta özel tüketim vergisi sıfıra indirildi.

Merve Özlem Çakır   | 09.07.2020
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları yakıtından ÖTV alınmayacak

Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne ve Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfırlandı. 

Bu uygulamadan kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri de yararlanabiliyor.

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