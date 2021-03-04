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Ekonomi

Gemi ve yat sektörü şubatta en fazla ihracatı Norveç'e yaptı

İhracatı geçen ay yüzde 90,2 azalışla 14 milyon 478 bin dolara düşen gemi ve yat sektörü, en fazla dış satımı 4 milyon 875 bin dolar ile Norveç'e yaptı.

Yunus Türk   | 04.03.2021
Gemi ve yat sektörü şubatta en fazla ihracatı Norveç'e yaptı

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Şubat 2020'de 147 milyon 560 bin dolar olan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 90,2 azalarak 14 milyon 478 bin dolara geriledi.

Gemi ve yat sektörü ihracatının Türkiye'nin toplam ihracatı içerisindeki payı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti.

Geçen ay Türkiye'nin 19 kentinden ürünün ihraç edildiği gemi ve yat sektöründe toplam ihracatın 9 milyon 276 bin dolarını İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 64'üne denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler, 3 milyon 725 bin dolarla İzmir ve 453 bin dolarla Balıkesir oldu.

Miktar bazında en fazla ihracat artışı Avusturya'da kaydedildi

Gemi ve yat sektörünün geçen ay en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç olarak kayıtlara geçti. Norveç'e şubatta 4 milyon 875 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 1 milyon 904 bin dolarla ABD, 1 milyon 814 bin dolarla Avusturya, 1 milyon 67 bin dolarla Katar ve 1 milyon 25 bin dolarla Hollanda takip etti.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, miktar bazında en fazla ihracat artışı 750 bin dolarla Avusturya'da kaydedildi.

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, şubat ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 5,3 milyon dolarla gemi yan sanayi yaparken, bunu 5,2 milyon dolarla gemi takip etti.

Şubatta 3,3 milyon dolarlık yat, tekne ve bot, 681 bin dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.


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