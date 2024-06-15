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Ekonomi

Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), vatandaşların yurt dışına çıkış harcına yönelik spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmamaları için uyarıda bulundu.

Erhan Cihan Ünal  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Gelir İdaresi Başkanlığından yurt dışına çıkış harcı açıklaması

Ankara

GİB'in internet sitesinde yayımlanan duyuruda, yurt dışına çıkış harcının yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmaların olduğunun basına yansıyan haberlerde yer aldığı belirtildi.

Diğer vergi kanunlarında olduğu gibi yurt dışına çıkış harçlarının da etkililik ve verimlilik yönüyle sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğuna işaret edilen duyuruda, "Bilindiği üzere bu harç, yurt dışına çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından, çıkış başına maktu olarak alınmaktadır. Yurt dışına çıkış harcının, yurt dışına çıkış tarihinde yürürlükte bulunan tutarlar üzerinden ödenmesi gerekir. Dolayısıyla çıkan haberler nedeniyle bugünden harç pulu satın almak veya diğer yollarla harcı ödemek, çıkış tarihinde geçerli tutarın ödenmeyeceği anlamına gelmez. Vatandaşlarımızın bu tür spekülatif haberler nedeniyle mağdur olmaması için Başkanlığımız açıklamalarını takip etmesi önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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