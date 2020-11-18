Euro
9.16
Dolar
7.72
BIST 100
1,272.73
Altın
1,868.96
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Geleneksel kıyı balıkçılığına 3 yılda 28,2 milyon lira destek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerini destekleme ödemelerine bu yıl da devam edeceklerini belirterek, küçük ölçekli tekne sahiplerine 3 yılda 28,2 milyon lira ödeme yaptıklarını bildirdi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.11.2020
Geleneksel kıyı balıkçılığına 3 yılda 28,2 milyon lira destek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yazılı açıklamasında, "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği"nin Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. 

Bu kapsamda, balıkçılık filosunun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine destekleme ödemelerinin bu yıl da devam edeceğini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"2017 yılından beri sürdürülen bu destekleme programından elde edilen avlanma yöntemleri, av miktarları, gelir-gider bilgileri ve balıkçıların sosyoekonomik durumlarına ilişkin güncel veriler, küçük ölçekli balıkçılık sektörünün refahı ve menfaati için kısa, orta ve uzun vadeli planlarda devreye alınacak. Bu çerçevede, 2017'de 8 bin 762 balıkçı gemisi sahibine toplam 7 milyon lira, 2018'de 10 bin 297 küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıya 8 milyon 200 bin lira destek verilmiş, 2019'da da 12 bin 269 adet destek başvurusu alınarak, bunun karşılığında balıkçılara 13 milyon lira destek ödemesi yapılmıştır. Balıkçılarımızı desteklemeye devam ediyoruz."

Pakdemirli, balıkçıların bu yılki destekleme başvurularını, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle en yakın il veya ilçe müdürlüklerine yapabileceklerini bildirdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Janssen şirketinin Kovid-19 aşı adayının 3. aşama klinik denemeleri 9 ülkede başlayacak
ABD'de klinik deneyleri devam eden TML Kovid-19 ilacı umut vadediyor
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 56 milyonu geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya: Artık 'maske tak' demiyoruz, 'maskeni indirme, can alma' diyoruz
Kovid-19 salgınının Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının üzerinden bir yıl geçti

Benzer haberler

Geleneksel kıyı balıkçılığına 3 yılda 28,2 milyon lira destek

Geleneksel kıyı balıkçılığına 3 yılda 28,2 milyon lira destek

Bakan Pakdemirli, İstanbul ve Ankara'nın kalan suyunu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tüm dünyayı fidan dikme seferberliğimize davet ediyoruz

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak

'Geleceğe Nefes' kampanyasıyla 30 ülkede 83 milyon fidan toprakla buluşacak
Çin'e kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başladı

Çin'e kanatlı eti ve ürünleri ihracatı başladı
AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe

AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 564 projeye 261 milyon lira hibe