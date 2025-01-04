Dolar
35.36
Euro
36.49
Altın
2,639.84
ETH/USDT
3,636.90
BTC/USDT
97,849.00
BIST 100
10,075.17
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Usta sanatçı Ferdi Tayfur için cenaze töreni düzenlendi
logo
Ekonomi

Geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarrufun sağlandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir  | 04.01.2025 - Güncelleme : 04.01.2025
Geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, yargıda dijital dönüşümün önemli bir parçası olan e-Tebligat ile binlerce ağacın kesilmekten kurtarıldığını belirtti.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen proje ve uygulamalara büyük önem verdiklerini vurgulayan Yılmaz Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak teknolojiyi yakından takip ediyor, dijital dönüşüm ile adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve verimliliğini artırıyoruz. Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırıyor, zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, "E-Tebligat ile 2024 yılında 67 milyondan fazla tebligat muhataplarına elektronik ortamda iletildi. Bir yılda 39 binden fazla ağacı kesilmekten kurtaran uygulama ile 6 milyar liradan fazla tasarruf sağladık." bilgisini paylaştı.

2019'dan bu yana 15 milyar lira tasarruf sağlandı

Açıklamada, e-Tebligat uygulamasıyla 2019'dan bu yana elektronik ortamda 253 milyon 308 bin 267 tebligatın sahiplerine ulaştırıldığı, böylece 15 milyar 125 milyon 496 bin 821 lira tasarrufun sağlandığı bildirildi.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 8 bin 920 ton kağıttan tasarruf edildiği ve 151 bin 646 ağacın kesilmekten kurtarıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'dan Suriye'ye 600 çuval un gönderildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş "Sarıkamış Ekspresi"ni karşıladı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu, Kilis ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu
Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı
Meteorolojiden Akdeniz'in doğusunda fırtına uyarısı

Benzer haberler

Geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Geçen yıl 67 milyon e-Tebligat ile 6 milyar lira tasarruf sağlandı

Adalet Bakanı Tunç: Yargı sistemini daha da ileriye taşımak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ülkemizi terörün her türlüsünden arındıracağız

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemli

Bakan Tunç'tan Narin Güran cinayeti davası kararına ilişkin açıklama: Kararın milletimizin vicdanında yer bulması önemli
Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi

Adalet Bakanlığı DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine izin verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet