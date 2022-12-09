GDO'suz Türk pamuğu tescilli markayla dünyaya tanıtılacak
Genetik değişikliğe uğramış (GDO'lu) tohumların kullanılmadığı Türk pamuğunun, dünya pazarında katma değerinin yükseltilmesi için başlatılan girişim kapsamında "GMO FREE Turkish Cotton" markasının tescili alındı.
İzmir
İzmir Ticaret Borsası, Ulusal Pamuk Konseyi ile İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği iş birliğinde Türk Patent Enstitüsü'nden alınan "GMO FREE Turkish Cotton" marka tescili, İzQ İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.
Projeye dahil olan kurumların ortaklığıyla kurulan GDO'suz Pamuk A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Barış Kocagöz, Türkiye'nin tekstil üretiminde olduğu kadar pamuk üretiminde de oldukça önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Türkiye'nin 1 milyon ton civarında pamuk üretiminin olduğunu, GDO'suz üretimde de dünyada birinci sırada yer aldığını bildiren Kocagöz, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın yıllar önce almış olduğu çok doğru bir karar ile GDO'lu pamuk üretimi ve tohum ithalatı ne mutlu ki yasak. İşte bu sayede ülkemizdeki konvansiyonel tohum çeşitliliği kirlenmedi ve GDO'suz pamuk üretimimiz artmaya devam ediyor." dedi.
Kocagöz, GDO'suz tohumları korumanın sürdürülebilir pamuk üretimi için önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"GDO'lu tohumların girdiği ülkelerde GDO'suz tohumlar mutlaka kirleniyor ve bir daha özüne dönemiyorlar. Bu da onları GDO'lu tohum ile pazarı eline geçiren şirketlere bir anlamda mahkum ediyor. Böylece ulusal çeşit ve kalitedeki üretiminiz sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Bugüne dek bu üçlü ortaklık sayesinde kurulan GDO'suz Pamuk AŞ ile sertifikaya yetkili kuruluşlar onaylandı ve tüm sistem Türk tekstil ürünlerine bu sürdürülebilir markayı taşımaya hazır hale getirildi."
Çalışma kapsamında pamuk üretiminden tüketiciye kadar olan zincirde sertifika kuruluşlarının markanın kontrol ve denetimini yapacağını aktaran Kocagöz, Türkiye'ye özel bu markayla tekstilde rekabet gücünün artacağını sözlerine ekledi.
Üretici firmalardan Orta Anadolu Direktörü Sedef Uncu Akı ve SÖKTAŞ İplik Müdürü Akif Değirmendere'nin de birer konuşma yaptığı tanıtım toplantısının ardından "GDO’suz Türk Pamuğu Markasının Türk Tekstili ve Pamuk Üretimi için Önemi" ve "Sürdürülebilir Marka ve Üretimde GDO’suz Pamuğun Yeri" başlıklı iki panel gerçekleştirildi.
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