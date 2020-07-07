Euro
7.74
Dolar
6.86
BIST 100
118,417.90
Altın
1,776.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52,6 azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.

Emre Gürkan Abay   | 07.07.2020
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Moskova

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, Gazprom'un boru hatlarıyla doğal gaz ihracat hacmi de yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 azalarak 73 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin gaz ihracat geliri ise yüzde 52,6 azaldı ve 9,7 milyar dolar oldu. Gazprom'un net karı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17 azalarak 1,2 trilyon rubleye (yaklaşık 17 milyar dolar) gerilemişti.

Öte yandan, Uluslararası Enerji Ajansı, bu yıl küresel doğal gaz talebinin yüzde 4 azalacağını tahmin etmişti.

Rusya'nın petrol geliri yüzde 33 azaldı

Rusya’nın petrol ihracat geliri, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 azalarak 33,7 milyar dolara geriledi.

Rusya Federal Gümrük Servisi verilerine göre, ülkede petrol ihracat hacmi, yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 3 azalarak 104,9 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde, Rusya'nın petrol ihracat geliri de yüzde 33 azalışla 33,7 milyar dolara geriledi.

Ülkenin petrol ihracatından elde ettiği gelir, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 6 düşerek 121 milyar dolara gerilemişti.

Petrol ve doğal gaz ihracatı Rusya'da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 200 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 764 bini geçti
İran'da İstiklal Futbol Kulübü'nün 11 oyuncusu Kovid-19'a yakalandı
Güney Amerika, Hint alt kıtası ve Rusya, Kovid-19’un yeni yayılma alanları haline geldi
Son 24 saatte Çin’de 8, Güney Kore’de 44 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Benzer haberler

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52 azaldı

Rusya, Suriye sınırındaki Öncüpınar Sınır Kapısı'nı uluslararası yardımlara kapatmakla tehdit ediyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 700 bine yaklaştı

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 687 bini geçti
Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor

Rusya Hafter'e destek için Suriye'den savaşçı sevk etmeye devam ediyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 681 bini geçti